Стал известен срок возможного нового контракта тен Хага с «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» намерено закрепить продолжительное сотрудничество с главным тренером Эриком тен Хагом, пролонгировав контракт со специалистом. Об этом сообщает The Telegraph.

Как отмечает источник, клуб провёл с тренером предварительные переговоры, на которых стороны ещё не договорились обо всех условиях нового трудового соглашения. Однако ожидается, что тен Хаг подпишет контракт с «Манчестер Юнайтед», рассчитанный на два года.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» принял решение оставить тен Хага на посту главного тренера команды. Эрик тен Хаг возглавил манкунианцев летом 2022 года. По итогам минувшего сезона АПЛ «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место. Действующее трудовое соглашение с нидерландским специалистом рассчитано до лета 2025 года.