Гюндоган — о Нагельсмане в сборной Германии: он привнёс в команду структуру

Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган рассказал о том, как изменилась национальная команда под руководством Юлиана Нагельсмана.

«Он привнёс в команду структуру. У него есть чёткие представления о том, чего он хочет, тем не менее тренерский штаб спокойно относится к работе с командой. Есть ощущение, что они уверены в игроках, и это хорошо отражается на нас. Мы знали, что не всё пройдёт идеально, мы знали, что будем допускать ошибки, но и всегда чувствовали, что тренер поддерживает команду. У нас правильный настрой, и мы способны показать всё, на что способны, чтобы оправдать его доверие к нам», — приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.

Напомним, Юлиан Нагельсман был назначен главным тренером сборной Германии в сентябре 2023 года после увольнения Ханс-Дитера Флика.

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.