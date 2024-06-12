«Нам нельзя делать, что хотим». Вирц — о своей с Мусиалой роли в сборной Германии

Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц рассказал о том, чего ждёт главный тренер команды Юлиан Нагельсман от него и его соотечественника Джамала Мусиалы.

«Нам не позволяют делать то, что мы хотим. Тренер рад хорошим действиям, но есть план, который команда хочет выполнять сообща. Мы несём ответственность за создание моментов и забивание голов. Мы должны принимать правильные решения в нужные моменты», — сказал Вирц на пресс-конференции.

Сборная Германии примет участие в Евро-2024. Турнир состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 немцы сыграют в группе А с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.