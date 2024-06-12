Гендиректор «Енисея» Федосеев: наша команда готова к РПЛ

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев рассказал о потенциале красноярской команды в предстоящем сезоне Мелбет Первой лиги.

«Мы результатом сезона довольны. Конечно, хотелось бы большего. Но в целом — удовлетворены. Учитывая, как всё начиналось, закончился чемпионат на позитиве. Готова ли команда к потенциальному выходу в РПЛ? Здесь очень много слагаемых. Но по тому результату, который был достигнут, думаю, мы готовы. Команда доказала в первую очередь себе самой, что готова к повышению», — приводит слова Федосеева «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Енисей» занял шестое место в турнирной таблице Мелбет Первой Лиги. В активе команды Андрея Тихонова 51 очко после 34 матча. «Енисей» на четыре очка отстал от зоны переходных матчей за право на участие в РПЛ.