Главный тренер сборной Албании Силвиньо высказался об играх в «группе смерти» на Евро-2024

Главный тренер сборной Албании Силвиньо поделился ожиданиями от предстоящих матчей группового этапа Евро-2024. Напомним, на Евро-2024 албанцы сыграют в группе B с Италией, Хорватией и Испанией. Первый матч Албания сыграет с Италией.

«Это три матча по 90 минут в каждом, и за это время всё может случиться. Ты можешь изменить свою жизнь за это время, у тебя может действительно всё получиться. Люди говорят: «Мистер, успокойтесь, успокойтесь». Но я не могу. Моя работа — следить за тем, чтобы мы делали всё возможное, чтобы сделать что-то особенное.

Потрясающий матч для начала и… пфффф… это будет тяжело», — приводит слова Силвиньо The Guardian.

Турнир состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 албанцы сыграют в группе B с Италией, Хорватией и Испанией.