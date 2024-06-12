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Моуринью за 22 года потратил на трансферы в четыре раза больше, чем «Фенербахче»

Моуринью за 22 года потратил на трансферы в четыре раза больше, чем «Фенербахче»
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Новый главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью потратил средств на трансферы за 22 года почти в четыре раза больше, чем турецкий клуб.

За всю свою карьеру 61-летний португальский специалист получил в своё распоряжение игроков на € 1,866 млрд. «Фенербахче» за весь этот период потратил значительно меньше — € 481 млн.

Напомним, 2 июня «Фенербахче» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды. 61-летний португальский специалист будет получать по контракту с клубом € 10,5 млн в год.

Предыдущим местом работы Моуринью была римская «Рома», которую он возглавлял с 2021 года по январь 2024-го. Под руководством португальского тренера итальянский клуб выигрывал Лигу конференций, а также играл в финале Лиги Европы.

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