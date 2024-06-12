«Валенсия» объявила о подписании вратаря «Райо Вальекано» Димитриевски

«Валенсия» достигла договорённости о переходе вратаря «Райо Вальекано» Столе Димитриевски. Об этом сообщает официальный сайт «летучих мышей».

Срок контракта с вратарём рассчитан на два года. Футболист должен присоединиться к новой команде на этапе предсезонной подготовки, после чего будет представлен журналистам.

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30-летний Столе Димитриевски играл за «Райо Вальекано» с 2019 года. В прошлом сезоне он провёл 37 матчей в испанской Примере, в 13 из которых сохранил ворота своей команды в неприкосновенности. Всего Димитриевски сыграл за мадридский клуб 191 матч, где пропустил 236 мячей и записал на свой счёт 55 «сухих» игр. Немецкий интернет-портал оценивает рыночную стоимость македонского голкипера в € 4 млн.