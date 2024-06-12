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Полузащитник Германии Вирц высказался о пропуске чемпионата мира 2022 года

Полузащитник Германии Вирц высказался о пропуске чемпионата мира 2022 года
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Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц прокомментировал своё отсутствие на чемпионате мира 2022 года, который проходил в Катаре. Напомним, в марте 2022 года Вирц получил разрыв передней крестообразной связки левого колена, что не позволило ему поехать на мундиаль, который проходил с ноября по декабрь 2022 года.

«То, что я получил травму перед чемпионатом мира, было большой неудачей. Но я согласился с тренерским штабом, который сказал, что мне нужно снова набрать 100%-ную форму. Вот почему я сейчас с нетерпением жду матча с Шотландией», — сказал Вирц на пресс-конференции.

Чемпионат Европы пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Германии выступит в группе А, где соперниками будут Шотландия, Венгрия и Швейцария. В матче открытия немцы сыграют с Шотландией 14 июня. Начало встречи — в 22:00 мск.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа A. 1-й тур
14 июня 2024, пятница. 22:00 МСК
Германия
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