«Интер Майами» будет последним клубом в карьере Лионеля Месси

36-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что американский клуб будет последним в его карьере.

«Да, «Интер Майами» будет моим последним клубом. На сегодняшний день это мой последний клуб. Я люблю играть в футбол, и я получаю от него гораздо больше удовольствия, потому что понимаю, что остаётся все меньше и меньше времени», — приводит слова Месси интернет-издание ESPN.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 16 результативными передачами. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего нападающего в € 30 млн.