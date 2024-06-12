Гасилин: сборная Англии — один из фаворитов Евро–2024

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин поделился мнением о шансах сборной Англии стать победителем предстоящего чемпионата Европы – 2024.

«Не нужно связывать отсутствие трофеев у Кейна на клубном уровне с игрой за сборную Англии. Харри является одним из лучших бомбардиров Англии, он очень важен для команды. Англичане — одни из фаворитов Евро-2024. Команда очень молодая, с кучей звёзд», — сказал Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на канале «Матч ТВ».

Напомним, Евро-2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Англичане попали в группу C турнира: национальная команда встретится на групповом этапе со Словенией, Данией и Сербией.