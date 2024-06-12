Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Спортдиректор «Балтики»: Игнашевич — большой профи, компетенций у него хватает

Спортдиректор «Балтики»: Игнашевич — большой профи, компетенций у него хватает
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался о перспективах бывшего главного тренера калининградской команды Сергея Игнашевича.

«Это большой профи. Компетенций для следующего шага хватает. Как личность каждый тренер своеобразен — важно подстроиться друг под друга, обеспечить условия для реализации. Если ему это когда-нибудь устроят, допустим, в ЦСКА — всё будет хорошо, — приводит слова Маргаряна Sport24.

Напомним, ранее Сергей Игнашевич принял решение покинуть пост главного тренера калининградцев. Специалист возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команда с 26 набранными очками заняла предпоследнее, 15-е место в итоговой турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу.

Как стало известно «Чемпионату», Игнашевич является кандидатом на пост главного тренера «Химок».

Материалы по теме
Эксклюзив
Сергей Игнашевич — кандидат на пост главного тренера «Химок»
Глушаков: Игнашевич точно найдёт себе команду в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android