Спортдиректор «Балтики»: Игнашевич — большой профи, компетенций у него хватает

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян высказался о перспективах бывшего главного тренера калининградской команды Сергея Игнашевича.

«Это большой профи. Компетенций для следующего шага хватает. Как личность каждый тренер своеобразен — важно подстроиться друг под друга, обеспечить условия для реализации. Если ему это когда-нибудь устроят, допустим, в ЦСКА — всё будет хорошо, — приводит слова Маргаряна Sport24.

Напомним, ранее Сергей Игнашевич принял решение покинуть пост главного тренера калининградцев. Специалист возглавил «Балтику» в октябре 2021 года. По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги команда с 26 набранными очками заняла предпоследнее, 15-е место в итоговой турнирной таблице и вылетела в Мелбет Первую лигу.

Как стало известно «Чемпионату», Игнашевич является кандидатом на пост главного тренера «Химок».