Гюндоган уверен в том, что сборная Германии выйдет в плей-офф Евро-2024

Полузащитник «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган считает, что немецкая национальная команда выйдет в плей-офф на родном чемпионате Европы.

«Мы уверены в себе. У нас высокий уровень подготовки, у команды большой потенциал: мы просто обязаны проявить себя сейчас, ведь не оправдали ожиданий в последних турнирах.

Надеемся, что на этот раз ощущения от того, что турнир проходит в нашей родной стране, и поддержка болельщиков будут полезны для нас и это поможет команде двигаться вперед. Но мы знаем, что сначала нам нужно завоевать доверие наших болельщиков на поле. Если мы это сделаем, то, думаю, пройдём долгий путь», — приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.

Напомним, сборная Германии не играла в плей-офф крупных турниров с 2014 года, когда стала чемпионом мира. На чемпионатах мира 2018 и 2022 годов команда не вышла из группы, а в 2016 году и вовсе не попала в финальную часть чемпионата Европы.

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.