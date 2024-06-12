В махачкалинском «Динамо» отреагировали на возможный уход Бердыева в «Туран»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что советник президента клуба Курбан Бердыев возглавит азербайджанский «Туран».

«У меня нет информации об уходе Курбана Бердыева из нашего клуба. У Курбана Бекиевича действует свободный контракт, поэтому он в любой момент может как остаться в клубе, так и покинуть его. Бердыев в любой момент вправе разорвать контракт, это не будет связано с какими-либо финансовыми и прочими обязательствами», — приводит слова Газизова «РИА Новости Спорт».

Ранее в СМИ появились сообщения, что Курбан Бердыев станет новым главным тренером «Турана». Последним местом работы 71-летнего специалиста в качестве тренера было махачкалинское «Динамо», которое он покинул в начале текущего года, став затем советником президента дагестанского клуба.