Стали известны подробности возможного перехода Клаудиньо из «Зенита» в «Фламенго»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо может перейти в бразильский «Фламенго», взамен, помимо денежных средств, сине-бело-голубые получат преимущественное право покупки полузащитника Лоррана. Об этом сообщает Bolavip Brasil.

По информации источника, Клаудиньо хочет вернуться в Бразилию, поэтому «Фламенго» считает, что сумеет договориться с «Зенитом» о переходе игрока. В свою очередь, «Зенит», помимо денежных средств за трансфер, хочет получить преимущественное право выкупа молодого бразильского таланта «Фламенго» Лоррана.

Сообщается, что в случае достижения соглашения «Зенит» продаст Клаудиньо за сумму, не превышающую € 20 млн, или отдаст в аренду с обязательством выкупа, а также будет уведомлён при каждой попытке какого-либо клуба купить Лоррана с целью воспользоваться своим преимущественным правом.

В прошедшем сезоне 27-летний Клаудиньо принял участие в 42 матчах за «Зенит» во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами. «Зенит» стал чемпионом России и обладателем Кубка страны. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.