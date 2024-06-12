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«Ему удаётся проникать в головы игроков». Дуглас Луис — о провокациях Эмилиано Мартинеса

«Ему удаётся проникать в головы игроков». Дуглас Луис — о провокациях Эмилиано Мартинеса
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Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис прокомментировал поведение своего одноклубника вратаря Эмилиано Мартинеса, который провоцирует соперников, когда они собираются пробить пенальти в ворота голкипера.

«Мы видим его провокационное поведение только в играх. На тренировках он спокоен.

Он провоцирует своих соперников в день матча. Это его стратегия — создавать проблемы соперникам. Ему действительно удаётся проникать в головы игроков. Как говорят в клубе, это одна из его особенностей. Он извлекает из этого выгоду. Но с нами он очень спокоен», — приводит слова Дугласа Луиса The Guardian.

Бразилец Дуглас Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за бирмингемцев 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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