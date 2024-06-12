Коутиньо договорился о расторжении контракта с «Астон Виллой» — Романо

Полузащитник «Астон Виллы» Филиппе Коутиньо, выступавший на правах аренды за «Аль-Духаиль» в прошлом сезоне, договорился с английским клубом о расторжении контракта. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, стороны решили досрочно завершить сотрудничество, несмотря на то что контракт между сторонами должен был закончиться через год. Сообщается, что игрок может перейти в «Васко да Гама».

В нынешнем сезоне Коутиньо провёл за «Аль-Духаиль» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с катарским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн. Ранее футболист выступал за «Ливерпуль», «Барселону», «Баварию», «Интер», «Васко да Гама».