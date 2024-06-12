Тьяго Мотта стал главным тренером «Ювентуса»

Бывший главный тренер «Болоньи» Тьяго Мотта возглавил «Ювентус», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

«Я очень рад получить новый опыт руководства таким большим клубом, как «Ювентус». Я благодарен руководству, которое доверяет моим амбициям сохранить гордость чёрно-белых цветов и сделать болельщиков счастливыми», — приводит слова Мотты пресс-служба клуба.

41-летний Тьяго Мотта завершил карьеру игрока в 2018 году. Его последним клубом был французский «ПСЖ». В сезоне-2018/2019 Мотта руководил командой парижан до 19 лет, с октября по декабрь 2019 года возглавлял итальянский «Дженоа», а в сезоне-2021/2022 — «Специю». В сентябре 2022 года Мотта возглавил «Болонью», с которой в прошлом сезоне Серии А занял пятое место, гарантирующее участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.