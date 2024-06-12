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Алессандро Неста стал главным тренером «Монцы»

Алессандро Неста стал главным тренером «Монцы»
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Бывший главный тренер «Реджаны» Алессандро Неста возглавил «Монцу», сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.

48-летний итальянский специалист займёт место наставника команды с 1 июля 2024 года.

С тех пор как в 2014 году Неста объявил о завершении карьеры игрока, он успел поработать тренером в трёх разных командах, начиная с двухлетнего периода в «Майами» в США. Затем Алессандро вернулся на родину, чтобы возглавить «Перуджу» в сезоне-2017/2018. Далее местом работы Несты был клуб «Фрозиноне» в Серии B (2019–2021), откуда специалист был уволен за два месяца до окончания второго сезона.

В прошедшем сезоне Серии В «Реджана» заняла 11-е место, выиграв 10 матчей, 17 сыграв вничью и потерпев 11 поражений.

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