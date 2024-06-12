Власти Германии опасаются срыва матча Евро–2024 между Сербией и Англией

Правоохранительные органы города Гельзенкирхен сочли высоким риск неприятных инцидентов на матче группового этапа предстоящего чемпионата Европы – 2024 между сборными Сербии и Англии. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, полиция Гельзенкирхена опасается около 500 сербских фанатов, которые могут пройти на стадион вместе с тысячами болельщиков сборной Сербии и угрожать проведению игры. В качестве дополнительных мер безопасности правоохранительные органы ограничат продажу алкоголя на матче, будут держать болельщиков обеих сборных порознь, а также привлекут ещё более тысячи стражей порядка.

Напомним, Евро-2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Матч группового этапа между сборными Сербии и Англии пройдёт 16 июня. Игру примет стадион «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.