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Власти Германии опасаются срыва матча Евро–2024 между Сербией и Англией

Власти Германии опасаются срыва матча Евро–2024 между Сербией и Англией
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Правоохранительные органы города Гельзенкирхен сочли высоким риск неприятных инцидентов на матче группового этапа предстоящего чемпионата Европы – 2024 между сборными Сербии и Англии. Об этом сообщает BBC.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа C. 1-й тур
16 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сербия
Не начался
Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, полиция Гельзенкирхена опасается около 500 сербских фанатов, которые могут пройти на стадион вместе с тысячами болельщиков сборной Сербии и угрожать проведению игры. В качестве дополнительных мер безопасности правоохранительные органы ограничат продажу алкоголя на матче, будут держать болельщиков обеих сборных порознь, а также привлекут ещё более тысячи стражей порядка.

Напомним, Евро-2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Матч группового этапа между сборными Сербии и Англии пройдёт 16 июня. Игру примет стадион «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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