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Артём Дзюба оделся в костюм Человека-паука на День России

Артём Дзюба оделся в костюм Человека-паука на День России
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Бывший нападающий сборной России Артём Дзюба выложил в своей социальной сети селфи, на котором, предположительно, он запечатлён в костюме супергероя комиксов Человека-паука на фоне флагштока Российской Федерации.

Фото: СКРИНШОТ СО СТРАНИЦЫ ДЗЮБЫ В СОЦСЕТИ

Напомним, День России – государственный праздник, который каждый год официально отмечается в одну и ту же дату – 12 июня.

Последней командой 35-летнего Дзюбы является московский «Локомотив». 29 мая московский клуб объявил, что нападающий покидает клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе «Локо» Артём Дзюба провёл 39 матчей, забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Помимо этого, он обновил личный рекорд лучшего бомбардира в истории чемпионатов России, достигнув отметки в 160 голов.

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