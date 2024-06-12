Руни прокомментировал отсутствие Грилиша в окончательном составе сборной Англии

Главный тренер «Плимут Аргайл» Уэйн Руни высказался о том, что предпочёл бы взять в сборную Англии нападающего «Манчестер Сити» Джека Грилиша вместо игрока «Вэст Хэма» Джаррода Боуэна.

«Грилиш, я бы взял его. Боуэн играет справа. Там у них есть Сака, Палмер, там мог бы сыграть и Фоден. Я бы точно взял Грилиша вместо Боуэна», — приводит слова Руни интернет-издание Daily Mail.

Напомним, 6 июня стал известен окончательный состав сборной Англии. В списке не оказалось Джека Грилиша, чем были удивлены игроки команды.

Напомним, Грилиш в минувшем сезоне принял участие в 36 матчах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.