Вирц — о Гюндогане: он капитан сборной Германии не просто так

Полузащитник «Байера» и сборной Германии Флориан Вирц поделился мнением о своём партнере по национальной команде Илкае Гюндогане, который станет капитаном сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«Он стал нашим капитаном не просто так. Это игрок высокого класса, который здорово может нас подталкивать вперёд благодаря своему богатому опыту. Именно поэтому он нам очень важен», — сказал Вирц на пресс-конференции.

Сборная Германии примет участие в Евро-2024. Турнир состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 немцы сыграют в группе А с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.