«Эмери немного сумасшедший». Игрок «Астон Виллы» Луис удивлён экс-тренером «Спартака»

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис поделился впечатлением от работы с главным тренером Унаи Эмери. Напомним, испанский специалист работал в московском «Спартаке» с июля по ноябрь 2012 года.

«Унаи немного сумасшедший, я говорю это из-за его чувства энергичности. Он очень увлечён тем, что делает. Очень увлечён своей работой и тем, чего он хочет. Иногда это довольно забавно.

Здорово работать с ним и быть частью того момента, который мы проживаем вместе. Но что мне в нём нравится больше всего, так это то, что он всегда пытается понять личную сторону футболиста, человека. Он всегда звонит нам, чтобы поговорить лично», — приводит слова Дугласа Луиса The Guardian.

Бразилец Дуглас Луис выступает за «Астон Виллу» с 2019 года. В текущем сезоне полузащитник провёл за бирмингемцев 53 матча во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.