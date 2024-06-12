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«Вулверхэмптон» объявил о подписании игрока из чемпионата Португалии

«Вулверхэмптон» объявил о подписании игрока из чемпионата Португалии
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Крайний защитник португальской «Браги» Родригу Гомеш стал игроком «Вулверхэмптона», сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист подписал пятилетний контракт с «волками». 21-летний Гомеш является воспитанником «Браги», за основную команду которой он в общей сложности провёл 51 матч, забил два гола и оформил столько же голевых передач.

Минувший сезон игрок провёл на правах аренды в другой португальской команде — «Эшториле». В минувшем сезоне чемпионата Португалии Родригу Гомеш отыграл 30 матчей, в которых забил семь голов и отдал семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 12 млн.

Напомним, прошедший сезон английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» завершил на 14-м месте. В активе команды 46 очков по итогам всех 38 туров чемпионата.

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