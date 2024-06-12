Стало известно, когда ожидается возвращение Гави к тренировкам в составе «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Гави проходит курс восстановления от травмы крестообразных связок согласно графику, информирует RAC1.

По сведениям источника, футболист, вероятнее всего, вернётся к полноценным тренировкам в ноябре, то есть спустя ровно год после получения повреждения. Не исключается вариант, при котором он продолжит курс реабилитации в расположении «Барселоны» во время подготовки к следующему сезону. Последнее слово в этом вопросе будет за новым тренером каталонцев Ханс-Дитером Фликом, который возлагает большие надежды на возвращение 19-летнего Гави.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko

Напомним, в ноябре 2023 года Гави повредил колено и выбыл до конца сезона-2023/2024. В минувшем розыгрыше чемпионата игрок «Барселоны» сыграл 15 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.