Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда ожидается возвращение Гави к тренировкам в составе «Барселоны»

Стало известно, когда ожидается возвращение Гави к тренировкам в составе «Барселоны»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Гави проходит курс восстановления от травмы крестообразных связок согласно графику, информирует RAC1.

По сведениям источника, футболист, вероятнее всего, вернётся к полноценным тренировкам в ноябре, то есть спустя ровно год после получения повреждения. Не исключается вариант, при котором он продолжит курс реабилитации в расположении «Барселоны» во время подготовки к следующему сезону. Последнее слово в этом вопросе будет за новым тренером каталонцев Ханс-Дитером Фликом, который возлагает большие надежды на возвращение 19-летнего Гави.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, в ноябре 2023 года Гави повредил колено и выбыл до конца сезона-2023/2024. В минувшем розыгрыше чемпионата игрок «Барселоны» сыграл 15 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Материалы по теме
Стала известна роль, в которой Флик собирается использовать Гави в «Барселоне»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android