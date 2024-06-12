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Появились подробности нового правила общения игроков с арбитрами на Евро-2024

Появились подробности нового правила общения игроков с арбитрами на Евро-2024
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Управляющий директор УЕФА по судейству Роберто Розетти сообщил, что любой игрок, который не является капитаном сборной, получит жёлтую карточку, если будет подходить к судье с требованием объяснить его решение и/или высказывать протест арбитру. Об этом сообщает Sport.es. Напомним, согласно новому правилу с судьёй сможет общаться только капитан сборной.

По информации источника, если после предупреждения нарушивший указанное выше правило игрок или его соотечественник продолжит разговаривать с арбитром, то жёлтую карточку получит капитан сборной за отсутствие должной организации поведения своей команды.

Что касается капитанов-вратарей, то в случае, если спорное решение будет приниматься вдали от ворот, общаться с арбитром будет уполномоченный капитаном полевой игрок.

Турнир состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

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