Дженнаро Гаттузо возглавил хорватский «Хайдук»

Бывший тренер «Наполи» и «Милана» Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером хорватского «Хайдука», сообщает официальный сайт клуба.

Итальянский специалист будет работать в «Хайдуке» в течение следующих двух лет. Гаттузо на следующей неделе должен приехать в Хорватию, чтобы принять участие в презентации, которая пройдёт на стадионе «Хайдука».

Последним местом работы Дженнаро Гаттузо был французский «Марсель», который он возглавлял с сентября 2023 года по февраль 2024 года. Ранее Гаттузо занимал пост главного тренера «Валенсии» (июль 2022 — январь 2023), «Наполи» (2019—2021), «Милана» (2017—2019).

«Хайдук» является 15-кратным чемпионом Югославии и Хорватии. Клуб также 17 раз выигрывал Кубок страны и пять раз побеждал в Суперкубке. Прошедший сезон местного чемпионата хорватская команда завершила на третьем месте, отстав от занявшего первую строчку загребского «Динамо» на 14 очков.