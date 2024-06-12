Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дженнаро Гаттузо возглавил хорватский «Хайдук»

Дженнаро Гаттузо возглавил хорватский «Хайдук»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Наполи» и «Милана» Дженнаро Гаттузо стал новым главным тренером хорватского «Хайдука», сообщает официальный сайт клуба.

Итальянский специалист будет работать в «Хайдуке» в течение следующих двух лет. Гаттузо на следующей неделе должен приехать в Хорватию, чтобы принять участие в презентации, которая пройдёт на стадионе «Хайдука».

Последним местом работы Дженнаро Гаттузо был французский «Марсель», который он возглавлял с сентября 2023 года по февраль 2024 года. Ранее Гаттузо занимал пост главного тренера «Валенсии» (июль 2022 — январь 2023), «Наполи» (2019—2021), «Милана» (2017—2019).

«Хайдук» является 15-кратным чемпионом Югославии и Хорватии. Клуб также 17 раз выигрывал Кубок страны и пять раз побеждал в Суперкубке. Прошедший сезон местного чемпионата хорватская команда завершила на третьем месте, отстав от занявшего первую строчку загребского «Динамо» на 14 очков.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android