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Нападающий сборной Бразилии Родриго: сейчас мы отстаём от Аргентины

Нападающий сборной Бразилии Родриго: сейчас мы отстаём от Аргентины
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Нападающий сборной Бразилии Родриго Гоэс сравнил свою национальную команду с Аргентиной в преддверии Кубка Америки. Напомним, обе сборные будут участвовать в Кубке Америки, который пройдёт с 20 июня по 14 июля.

«Бразилия в каждом соревновании, в каждой игре стремится к победе. Из-за нашей истории мы тоже фавориты. Конечно, мы отстаём от Аргентины, они чемпионы мира, а также действующие чемпионы Кубка Америки, но у нас есть все шансы изменить эту ситуацию и вернуть Бразилии статус лучшей в Америке, лучшей в мире сборной», — приводит слова Родриго Placar.

Игры группового этапа будут проходить с 20 июня по 2 июля, четвертьфиналы — с 4 по 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля, матч за третье место состоится 13 июля. Финальный матч Кубка Америки состоится в Майами 14 июля. Матчи Кубка Америки – 2024 примут 14 городов США.

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