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«Барселона» намерена подписать Киммиха свободным агентом — Sport Bild

«Барселона» намерена подписать Киммиха свободным агентом — Sport Bild
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«Барселона» заинтересована в подписании полузащитника «Баварии» Йозуа Киммиха на правах свободного агента. Об этом информирует Sport Bild.

Как сообщает источник, в «Барселоне» по инициативе главного тренера Ханс-Дитера Флика намерены уговорить футболиста перейти в команду после истечения срока контракта с «Баварией» летом 2025 года. Каталонцы не торопятся делать официальное предложение «Баварии», ожидая, что мюнхенцы потребуют за игрока явно неподъёмную сумму. При этом сам Киммих пока не определился со своим будущим после предстоящего сезона, несмотря на интерес со стороны нового тренера мюнхенцев Венсана Компани.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, действующее трудовое соглашение Йозуа Киммиха с мюнхенской командой рассчитано до июня 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Германии составляет € 50 млн.

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