«Челси» склоняется к изменению своей позиции относительно будущего Галлахера

«Челси» рассматривает возможность изменения своей позиции по поводу продажи Конора Галлахера, игроку может быть предложен новый контракт. Об этом сообщает The Guardian.

По информации источника, «аристократы» сомневаются в желании продать игрока и думают над возможностью предложить Галлахеру продлить соглашение, которое истекает в конце следующего сезона. Сообщается, что игрок желает остаться в «Челси».

Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» вступила в переговоры с «Челси» по Галлахеру, а также что игрок может перейти в обмен на нападающего Джона Дурана. Также серьёзный интерес к Галлахеру проявляют «Тоттенхэм» и мадридский «Атлетико».

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги 24-летний Конор Галлахер провёл 37 матчей, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.