Два испанских клуба заинтересованы в трансфере игрока «Аль-Насра» Лапорта — источник

Защитником «Аль-Насра» и сборной Испании Эмериком Лапортом интересуются мадридский «Атлетико» и «Атлетик» Бильбао, сообщает саудовский инсайдер Мохамед Алатфи в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, испанские клубы отправили 30-летнему игроку предложение о переходе.

Напомним, Эмерик Лапорт перешёл в саудовский клуб из «Манчестер Сити» в 2023 году. В текущем сезоне футболист сыграл 40 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

По итогам саудовской Про-Лиги сезона-2023/2024 «Аль-Наср» занял второе место в чемпионате, набрав 82 очка.