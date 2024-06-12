Стадион в Мюнхене будет освещён в цветах радуги два дня во время Евро-2024

Стадион в Мюнхене («Альянц-Арена»), который примет шесть матчей Евро-2024, будет освещён в цветах радуги 22 и 23 июня. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, стадион будет окрашен в соответствующие цвета во время марша в поддержку ЛГБТ*, организованного в Мюнхене. В эти даты на стадионе не запланировано никаких матчей.

«По просьбе Мюнхенской футбольной арены [название стадиона во время Евро-2024] стадион будет освещён в цветах радуги 22 и 23 июня. Современный фасад мюнхенского стадиона, состоящий из 300 000 светодиодных фонарей, может менять цвет в ознаменование спортивных или культурных событий», — приводит слова УЕФА источник.

Евро-2024 состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала.

*ЛГБТ — запрещённая в России организация.