Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Защитник «Штутгарта» Ито может перейти в «Баварию» — Фабрицио Романо

25-летний защитник «Штутгарта» и сборной Японии Хироки Ито может перейти в «Баварию», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, соглашение находится в стадии согласования со стороны игрока. «Бавария» завершает сделку со «Штутгартом», команде Компани игрок будет стоить € 30 млн.

В текущем сезоне футболист сыграл 29 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

Компани возглавит «Баварию» с 1 июля 2024 года. Контракт 38-летнего специалиста рассчитан до лета 2028 года. Заработная плата нового главного тренера в клубе составит € 7–9 млн в год с учётом потенциальных надбавок.