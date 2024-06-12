«Барселона» надеется получить кредит в размере € 100 млн — Ara

Руководство «Барселоны» ведёт работу над оформлением кредита в размере € 100 млн, который может помочь решить финансовые трудности клуба. Об этом сообщает Ara.

Как утверждает источник, каталонская команда испытывает проблемы с заявкой футболистов на предстоящий сезон из-за превышения лимита расходов на зарплаты. Кредит хотят оформить в качестве полиса, а не кредитной карты, благодаря чему «Барселона» будет платить проценты не со всех € 100 млн, а только с той части суммы, которую израсходует в своих нуждах. Если удастся получить кредит, его должны будут одобрить на собрании «сосьос» клуба, поскольку эта сумма превышает 10% от годового бюджета, на этот финансовый год он составляет € 859 млн.

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Ранее сообщалось, что каталонцы испытывают сложности с регистрацией девятерых футболистов, нового главного тренера Ханс-Дитера Флика и его тренерского штаба. Клубу необходимо высвободить или заработать средства, чтобы заявить специалиста и его команду.

Напомним, «Барселона» заняла второе место по итогам чемпионата Испании сезона-2023/2024. Команда набрала 85 очков за 38 матчей.