Карвахаль — о переходе Мбаппе: он не сделает «Реал» непобедимым

Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Дани Карвахаль высказался о качествах недавно перешедшего в клуб Киллиана Мбаппе.

«Что тут скажешь? Он лучший в мире. А лучшие должны играть в лучшей команде. Мы надеемся, что он не будет так хорош на чемпионате Германии, но с августа он будет лучшей версией себя. Играя против Мбаппе, я много страдал. Он один из сильнейших соперников. Я говорю о скорости, технике и силе.

Но он не сделает «Реал» непобедимым. Футбол — это не математика, здесь решает не только подбор хороших игроков. Чтобы побеждать, брать трофеи, нужно создать команду и убедиться, что мы все идём в одном направлении, ставим перед собой общую цель», — приводит слова Карвахаля RMC Sport.

Ранее мадридский «Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе. Контракт французского футболиста с клубом рассчитан до 2029 года.