Мусиала высказался об игре с капитаном сборной Германии Гюндоганом

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала поделился мнением о своём партнере по национальной команде Илкае Гюндогане, который станет капитаном сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«Я прекрасно лажу с Илкаем, обычно за пределами поля чаще всего я общаюсь именно с ним. У меня с ним действительно классные отношения. Гюндоган – опытный футболист, который даёт мне ориентир. У него полно игровых качеств и множество выигранных титулов», — сказал Мусиала на пресс-конференции.

Сборная Германии примет участие в Евро-2024. Турнир состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 немцы сыграют в группе А с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.