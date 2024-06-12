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Мусиала высказался об игре с капитаном сборной Германии Гюндоганом

Мусиала высказался об игре с капитаном сборной Германии Гюндоганом
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Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала поделился мнением о своём партнере по национальной команде Илкае Гюндогане, который станет капитаном сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы – 2024.

«Я прекрасно лажу с Илкаем, обычно за пределами поля чаще всего я общаюсь именно с ним. У меня с ним действительно классные отношения. Гюндоган – опытный футболист, который даёт мне ориентир. У него полно игровых качеств и множество выигранных титулов», — сказал Мусиала на пресс-конференции.

Сборная Германии примет участие в Евро-2024. Турнир состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 немцы сыграют в группе А с Венгрией, Шотландией и Швейцарией.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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