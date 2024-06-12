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Фанаты в жёсткой форме раскритиковали игроков сборной Сербии за отказ от общения с детьми

Фанаты в жёсткой форме раскритиковали игроков сборной Сербии за отказ от общения с детьми
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Сербские фанаты подвергли критике футболистов своей национальной команды, которые, прибыв на Евро-2024, отказались общаться с детьми, приехавшими поддержать своих кумиров.

Ниже можно ознакомиться с комментариями фанатов, оставленными на портале Reddit.

Видео доступно на YouTube-канале «Футбольной ассоциации Сербии».

  • «Если бы вместо детей были бы девушки лёгкого поведения или модели, то игроки побежали бы здороваться».
  • «Я из Сербии. Они едут на Евро спустя 24 года и не могут даже подписать несколько футболок (один из детей даже говорит «пожалуйста»). Предположительно, это дети из сербской диаспоры в Германии».
  • «Мне легче болеть за Англию».
  • «Эти дети ждали бог знает сколько времени, специально чтобы увидеть тебя, а ты даже не смог хотя бы помахать рукой?»

Сборная Сербии примет участие в Евро-2024. Турнир состоится в Германии и пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. На Евро-2024 сербы сыграют в группе С с Англией, Даней и Словенией.

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