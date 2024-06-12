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Валерий Газзаев назвал фаворитов Евро–2024

Валерий Газзаев назвал фаворитов Евро–2024
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Известный российский тренер Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата Европы – 2024. По мнению специалиста, фаворитами турнира являются сборные Германии, Франции и Италии.

«На турнире соберутся лучшие команды Европы. Конечно, я буду за ним следить, чтобы для себя отметить новые тенденции развития мирового футбола. Фавориты все классические. Хозяйка чемпионата Германия, Франция, Италия.

В Португалии и Испании тоже собрались интересные команды. Сборная Грузии, которая впервые попала на турнир, тоже будет стремиться показать свой максимум. Австрия и Сербия могут приятно удивить зрителей, обе сборные неплохо провели отборочный турнир. Мы увидим много интересных команд и игроков, которые по разным причинам находятся вне нашего поля зрения», – приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, Евро-2024 состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием проигравших команд.

Расписание матчей Евро-2024
Турнирная таблица Евро-2024
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