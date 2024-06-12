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Бывший игрок «МЮ» Рафаэль Варан может стать одноклубником Месси — источник

Бывший игрок «МЮ» Рафаэль Варан может стать одноклубником Месси — источник
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Рафаэль Варан может стать игроком «Интер Майами», сообщает журналист Герман Гарсия Грова в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, американский клуб начал переговоры с 31-летним французским свободным агентом.

Варан выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2021 года. Этим летом у француза закончился контракт с манкунианцами, у игрока была опция продления соглашения ещё на один сезон, но руководство в этом не было заинтересовано. В нынешнем сезоне защитник провёл за «красных дьяволов» 32 матча во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

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