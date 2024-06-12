Защитник сборной Германии Павлович: очень грустно, что моя мечта о Евро-2024 разбилась

Центральный защитник «Баварии» и сборной Германии Александар Павлович прокомментировал пропуск предстоящего чемпионата Европы – 2024. Футболист был исключён из заявки национальной команды по причине инфекции. Вместо него вызов получил полузащитник дортмундской «Боруссии» Эмре Джан.

«В данный момент мне очень грустно из-за того, что мечта о домашнем Евро-2024 разбилась. Желаю ребятам больших успехов. А я вернусь сильнее», — написал Павлович в соцсетях.

Напомним, ранее появилась информация, что Павлович получил инфекцию, из-за которой покинул базу сборной Германии в городе Херцогенаурах. Характер болезни футболиста неизвестен. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии и продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля.

Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Откроет новый чемпионат Европы матч сборных Германии и Шотландии. Игра состоится 14 июня. Сборные Германии и Шотландии находятся в группе А, где им противостоят Венгрия и Швейцария.