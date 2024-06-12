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«Огромная честь для меня». Гюндоган высказался о капитанской повязке в сборной Германии

«Огромная честь для меня». Гюндоган высказался о капитанской повязке в сборной Германии
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Полузащитник «Барселоны»и национальной команды Германии Илкай Гюндоган высказался о том, что для него значит капитанская повязка.

«Быть капитаном — огромная честь и привилегия для меня. За свою карьеру я многое пережил, много отличных моментов, но также и много трудных. Я в некотором роде знаю, что нужно, чтобы добиться успеха. Всё, что я могу сейчас сделать, — это руководить командой как на поле, так и за его пределами. Я думаю, что народ Германии, а не только болельщики, заслуживает большого успеха», — приводит слова Гюндогана пресс-служба УЕФА.

Чемпионат Европы — 2024 пройдёт с 14 июня по 14 июля на 10 разных стадионах в 10 немецких городах. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии.

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