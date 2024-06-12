Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Микель Мерино назвал условие, при котором хорваты заставят сборную Испании страдать

Микель Мерино назвал условие, при котором хорваты заставят сборную Испании страдать
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Мерино поделился мнением о национальной команде Хорватии в преддверии их очного матча.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . Группа B. 1-й тур
15 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы уже видели это в Лиге наций. Если у хорватов есть время, чтобы принимать решения, то они могут контролировать ход игры и заставить вас страдать», — сказал Мерино на пресс-конференции.

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Испании начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Хорватии, Италии и Албании. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.

Турнирная таблица Евро-2024
Материалы по теме
Игрок сборной Испании Мерино: у нашей команды менталитет победителя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android