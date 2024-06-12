Микель Мерино назвал условие, при котором хорваты заставят сборную Испании страдать

Полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании Микель Мерино поделился мнением о национальной команде Хорватии в преддверии их очного матча.

«Мы уже видели это в Лиге наций. Если у хорватов есть время, чтобы принимать решения, то они могут контролировать ход игры и заставить вас страдать», — сказал Мерино на пресс-конференции.

Напомним, в пятницу, 14 июня, стартует чемпионат Европы по футболу 2024 года. Сборная Испании начнёт свой путь на турнире с группы B, где её соперниками станут национальные команды Хорватии, Италии и Албании. Финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Континентальное первенство продлится ровно месяц — с 14 июня по 14 июля. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.