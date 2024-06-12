Игрок «Штутгарта» Гирасси рассказал, заинтересован ли он в переходе в «Баварию»

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси высказался, интересует ли его переход в «Баварию».

«Определённо. Это очень большой клуб. Но пока ничего не продвинулось, у меня всё ещё действует контракт со «Штутгартом». Теперь пришло время для отпуска. Через несколько недель мы узнаем, как всё сложится», — приводит слова Гирасси журналист Флориан Плеттенберг в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что игроком интересуются дортмундская «Боруссия», мадридский «Атлетико» и «Вест Хэм Юнайтед».

Напомним, 28-летний Гирасси занял вторую строчку в бомбардирской гонке чемпионата Германии со «Штутгартом», провёл 28 матчей, забил 28 голов и отметился тремя результативными передачами в немецкой Бундеслиге.