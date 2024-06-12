«Челси» подпишет 17-летнего защитника Педро Лиму — Фабрицио Романо

«Челси» достиг устной договорённости по переходу крайнего защитника бразильского «Спорт Ресифи» Педро Лимы. Об этом сообщает Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

По данным источника, клуб заплатит за футболиста € 7 млн плюс бонусы в размере € 3,5 млн. В сделке также участвует французский «Страсбург», входящий в мультиклубную модель «Челси» под названием BlueCo, куда молодой бразилец может перейти на правах аренды для получения игровой практики.

17-летний Педро Лима является воспитанником «Спорт Ресифи», за основную команду которого дебютировал в сезоне-2023/2024. На счету футболиста 25 матчей, в которых он успел забить два гола и оформить столько же результативных передач. Контракт Педро Лимы со «Спорт Ресифи» длится до лета 2027 года. Немецкий интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 600 тыс.