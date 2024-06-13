Нападающий сборной Англии Тони сменил пять позиций на поле, чтобы стать форвардом

Нападающий сборной Англии и «Брентфорда» Айван Тони рассказал о том, что не сразу стал играть на позиции форварда и перед этим сменил пять позиций.

«Я начал играть на правом фланге, затем перешёл на позицию центрального защитника, потом в центр полузащиты, а затем, когда я перешёл в «Лестер», то я был на правом фланге, а затем опять перешёл на позицию центрального полузащитника, прежде чем перейти на позицию форварда.

Я плавал по всему полю. Мне нравилось забивать голы, и я чувствовал, что это принесёт мне пользу, поэтому я медленно продвигался вперёд, где у меня было больше шансов забить голы», — приводит слова Тони England Football.

В прошедшем сезоне Тони провёл за «Брентфорд» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Тони был дисквалифицирован на восемь месяцев из-за ставок Контракт игрока с клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.