Модрич пошёл на двукратное снижение зарплаты ради «Реала» — OK Diario

38-летний полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич согласился на двукратное снижение своей заработной платы ради подписания нового контракта с мадридским клубом, сообщает OK Diario.

По новому соглашению, рассчитанному ещё на один год, Модрич будет зарабатывать € 5 млн чистыми за сезон – это на 50% меньше по сравнению с предыдущим контрактом.

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Ранее сообщалось, что хорват отказался от предложений в других клубах, чтобы остаться в Мадриде, и продлил контракт с «Реалом».

Напомним, Лука Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.