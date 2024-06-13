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Президент «Лилля» допустил уход игроков, за которыми следят «Реал» и «Ман Юнайтед»

Президент «Лилля» допустил уход игроков, за которыми следят «Реал» и «Ман Юнайтед»
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Президент французского «Лилля» Оливье Летанг допустил уход из команды этим летом защитника Лени Йоро и нападающего Джонатана Дэвида. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к этим игрокам со стороны мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

«Лени Йоро и Джонатан Дэвид могут покинуть клуб этим летом. Оба игрока имеют сумму отступных в своих контрактах», — приводит слова Летанга журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Йоро в минувшем сезоне сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 50 млн.

В прошедшем сезоне Дэвид провёл за «Лилль» 47 матчей во всех турнирах, в которых отметился 26 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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