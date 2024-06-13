Руни: Сака потрясающий, он застолбил за собой позицию в сборной Англии

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни высказался по поводу игры форварда англичан Букайо Саки в преддверии чемпионата Европы – 2024.

«Очень редко можно увидеть, как фланговый игрок вот так прокидывает мяч и оказывается у тебя за спиной, и я думаю, что его движения фантастические. Его позиция на правом фланге в сборной Англии застолблена им за собой. Он меняет правила игры и может выигрывать игры в одиночку. Он потрясающий, особенно последние пару лет», — приводит слова Руни Arsenal Buzz в соцсети X (ранее Twitter).

Сборная Англии примет участие в чемпионате Европы 2024 года, который состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.