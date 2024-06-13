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Игроком «Галатасарая» Дзаньоло интересуется «Аталанта» — Фабрицио Романо

Игроком «Галатасарая» Дзаньоло интересуется «Аталанта» — Фабрицио Романо
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Нападающий «Галатасарая» Николо Дзаньоло, выступающий за «Астон Виллу» на правах аренды, может перейти в «Аталанту», сообщает известный журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, 24-летний итальянский игрок входит в шорт-лист бергамасков. Также сообщается, что на связь с футболистом выходил «Вильярреал», но «Аталанта» настроена приобрести игрока крайне серьёзно.

В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с турецким клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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