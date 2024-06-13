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Тренер «Торпедо» Кононов: у нас не было полноценного отпуска

Тренер «Торпедо» Кононов: у нас не было полноценного отпуска
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов поделился впечатлениями после начала подготовки своей команды к предстоящему сезону Мелбет Первой лиги.

«У нас было много работы в Москве. Видите, какие перестроения сейчас в команде: кто-то уходит, кто-то приходит. Полноценного отпуска не было. Мы одни из первых, кто вышел из отпуска? Да, но у нас же чемпионат начинается уже 13–14 июля. Мы посовещались с тренерским штабом и решили выйти из отпуска раньше, чтобы лучше подготовиться к старту», — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

Ранее стало известно, что московское «Торпедо» вышло из отпуска 8 июня и на следующий день начало готовиться к новому сезону на полях Олимпийского спорткомплекса «Лужники» в Москве.

Напомним, автозаводцы завершили сезон-2023/2024 Первой лиги на 10-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 47 очков за 34 матча. Победителем Первой лиги стали подмосковные «Химки» (66).

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